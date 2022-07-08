Москва, 8 июля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий потрясен известием о жестоком убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

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«Он был, как принято говорить, «тяжеловесом» мировой политики. Но, прежде всего, Абэ ставил во главу угла национальные интересы своей страны, которая во многом выигрывала от конструктивных отношений с Россией», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Абэ прекрасно понимал цену достигнутым в 2018 году договоренностям с Москвой об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора, рассуждает парламентарий. Даже в условиях конфронтации России с коллективным Западом он был готов развивать сотрудничество и взаимосвязи.

«Его мудрости явно не хватает нынешнему руководству Японии, идущему в фарватере санкционного безумия остальных стран G7. Очень жаль. Явно не о таком будущем говорил господин Абэ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 2019 году, призывая идти вперед», — заключил Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-премьер Японии Синдзо Абэ был убит во время выступления.