Москва, 8 июля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Уровень доверия российских граждан президенту Владимиру Путину составляет 80,7%. Таковы итоги опроса, сообщает 8 июля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

За неделю показатель снизился на 0,3 п. п. Опрос проходил с 27 июня по 3 июля и охватил 1600 совершеннолетних граждан России.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,7% участников опроса (минус 0,3 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 77,8% (минус 0,2 п. п. за неделю)», — отметили в организации.

Доля граждан, одобряющих деятельность российского правительства, снизилась на 2 п. п. — до 51,3%. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 51,2% респондентов (минус 1 п. п.), а доверяют ему 62,2% опрошенных (минус 0,7 п. п.).

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