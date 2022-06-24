Москва, , 14:44 — REGNUM За прошедшие семь дней уровень доверия жителей России к президенту РФ Владимиру Путину незначительно снизился (на 0,2 процентных пункта — п. п.) и составил 81,1%. Это 24 июня следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что в опросе принимали участие 1600 совершеннолетних граждан РФ путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,1% участников опроса (-0,2 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 78,7% (-0,2 п. п. за неделю)», — говорится в полученных результатах.

Кроме этого, уточняется, что деятельность российского правительства одобряют 52,9% опрошенных (-0,1 п. п.), работу председателя правительства РФ Михаила Мишустина — 53,5% респондентов (-0,8 п. п) и доверяют российскому премьер-министру 63,6% (-0,7 п. п.).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более половины жителей России (54%) хотят, чтобы дети выросли похожими на них. Желают вырастить детей другими, непохожими на себя 33%.