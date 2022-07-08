Москва, 8 июля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Смерть бывшего премьер-министра Синдзо Абэ — это удар по всем адекватным и не подверженным русофобии силам, которые выступают за нормализацию отношений с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Флаг Японии

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Миронов обратил внимание на то, что Абэ был одним из немногих политиков, кто прямо сказал, что Украина вынудила начать Россию специальную военную операцию.

«В этом смысле его убийство — это террористический акт. Следствие, вероятно, разберется в мотивах этого преступления, которое, как пишут, совершил бывший японский военнослужащий», — сказал Миронов.

Однако он допустил, что расследование обстоятельств покушения и того, кто стоял за ним, затянется на десятилетия, как было с убийством шведского премьер-министра Улофа Пальме.

«Напомню: его точно так же застрелили на улице в 1985 году. Произошло это за три дня до предполагавшегося визита Пальме в СССР, с которым он пытался выстраивать добрососедские отношения. В этом смысле он был чем-то похож на покойного японского премьера», — рассуждает Миронов.

Депутат не стал идеализировать личность покойного японского экс-премьера, который во многом оставался заложником проамериканского курса Японии.

«Но не могу не отметить, что он приложил немало усилий, чтобы выстроить диалог с нашей страной, даже в условиях зависимости страны от США», — подчеркнул Миронов.