Москва, , 12:45 — REGNUM Два украинских самолёта — истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 — сбили российские лётчики в Николаевской области. Об этом сообщает 8 июля Министерство обороны России.

МиГ-29 ВВС Украины Вєталь

Отмечается, что самолёты сбиты в воздухе в рамках спецоперации на Украине. Их поразили пилоты российских Су-35с в районе населённого пункта Лазаревка.

Кроме того, за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе населённого пункта Голубовка в ДНР.

Девять беспилотников сбиты в районах населённых пунктов Жовтневое, Болдырево, Ковалёвка, Петровка, Долгенькое, Капитоловка Харьковской области и Куйбышево Херсонской области.

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