Москва, , 12:15 — REGNUM На фоне ударов российских Воздушно-космических войск (ВКС) по объектам вооружённых украинских формирований военнослужащие 80-й бригады ВСУ отказались от участия в боевых действиях. Об этом 7 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как уточнил официальный представитель Минобороны, за сутки ВКС РФ поразили пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад киевских боевиков, где находилось до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин.

«На этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что в связи с этим руководство ВСУ отдало приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий без прохождения реабилитации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за прошедшие сутки российскими истребителями Су-35С были сбиты МиГ-29 и Су-25 вооружённых украинских формирований.