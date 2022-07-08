Москва, 8 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Предприятия моногородов столкнулись с серьезными вызовами и необходимо иметь действенный механизм их поддержки на случай ухудшения ситуации на фоне санкций. Как передает корреспондентИА REGNUM8 июля, об этом заявил министр экономического развитияМаксим Решетников в ходе заседания Совета Федерации.

Официальный сайт правительства России Максим Решетников

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«Мы также дополнительно прорабатываем вопрос по поддержке моногородов в целом, потому что этот вопрос, учитывая текущую ситуацию, не может не беспокоить регионы. Сейчас ситуация в целом стабильная», — сказал министр.

По его словам, уровень регистрируемой безработицы в целом соответствует среднероссийскому, при этом в половине моногородов безработица сейчас даже ниже среднего по стране.

«Вместе с тем, мы понимаем, насколько быстро развивается ситуация и насколько серьезными вызовами ряд предприятий столкнулись, особенно в условиях крепкого курса рубля. Поэтому считаем важным подстраховаться и иметь действенный механизм поддержки на случай ухудшения ситуации в ряде моногородов, но, конечно, применять его надо будет адресно», — добавил Решетников.

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