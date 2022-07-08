Москва, 8 июля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Провести всероссийскую акцию «Легендарные матери России» предложила депутат Госдумы Татьяна Дьяконова («Единая Россия»).

Pixabay.com Семья

Следите за развитием событий в трансляции: «День семьи, любви и верности: праздник семейного счастья — все новости»

"Предлагаю провести всероссийскую акцию «Легендарные матери России», в рамках которой жители каждого региона смогли бы рассказать истории, подобные липецкой — о прославленных матерях и многодетных семьях нашей страны», — сказала Дяконова.

Инициатива липецких многодетных семей установить в России 29 июля всероссийский праздник — День многодетных семей может получить федеральную поддержку, убеждена парламентарий.

Накануне она побывала в Задонске Липецкой области, где установлен памятник жительнице города Марии Фроловой, вырастившей и воспитавшей 12 детей, из которых восемь отняла Великая Отечественная война.

По мнению Дьяконовой, День многодетных семей позволит актуализировать меры поддержки этой категории граждан на федеральном уровне.

«Сегодня нет единых критериев, определяющих семью как многодетную. Например, в некоторых регионах критерий многодетной семьи исчезает, когда первый ребенок достигает либо возраста 18 лет, либо возраста, с которым связывается окончание вуза, то есть 23 лет. Отсюда и разные меры поддержки в регионах. Не раз получала обращения от жителей ввести такой подход, чтобы на всей территории действовало одно удостоверение для многодетных семей, по которому полагаются единые для всех льготы», — заявила Дьяконова.

Читайте также:Госдума продлевает на год срок господдержки многодетных семей с ипотекой