Луганск, 8 июля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Подавляющее большинство мобилизованных в ВСУ не имеют навыков обращения с оружием, заявил 8 июля офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

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«По нашим данным, эта цифра колеблется от 60% до 80%», — сказал его ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что в составе вооруженных украинских формирований начинают приобретать массовый характер случаи дезертирства.

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