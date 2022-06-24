Москва, , 12:41 — REGNUM В составе вооруженных украинских формирований начинают приобретать массовый характер случаи дезертирства. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе Минобороны России.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают в ВСУ массовый характер. Так, в районе населенного пункта Александрополь Донецкой Народной Республики, более 30-ти украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросив личное оружие, самовольно оставили позиции», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны рассказали, что из-за этого командование киевских боевиков для восполнения потерь в живой силе на направлениях Донецка и Луганска вынуждено формировать в каждой области отдельные стрелковые батальоны, которые состоят из необученных и призванных по мобилизации лиц.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в минобороны РФ сообщили, что свыше 620 украинских националистов были уничтожены за сутки в результате ударов российской авиации, ракетных войск и артиллерии.