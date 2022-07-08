Штат Луизиана, США, 8 июля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Учёные из Университета штата Луизиана провели ряд компьютерных симуляций, чтобы оценить влияние ядерных конфликтов на мировой океан. Об этом сообщает американское информационное агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

Новое исследование показало, что любой ядерный конфликт приведёт к резкому падению температуры и уничтожит большую часть морской жизни. Учёные обнаружили, что во всех сценариях огненные бури будут выбрасывать сажу и дым в верхние слои атмосферы, закрывая солнце и заставляя температуру упасть в среднем на 13 градусов по Фаренгейту (10,56 градусов по Цельсию — прим. ИА REGNUM) в первый месяц.

«Это в свою очередь, приведет к падению температуры океана и расширению морского льда более чем на шесть миллионов квадратных миль, блокируя крупные порты, включая китайский Тяньцзинь, Копенгаген и Санкт-Петербург», — рассказала ведущий автор исследования, доцент кафедры океанографии и прибрежных наук Шерил Харрисон.

Исследователи заявили, что изменения в арктическом морском льду, вероятно, продлятся тысячи лет, описывая это событие как «ядерный малый ледниковый период».

При самом худшем сценарии ядерной войны восстановление океана на поверхности займёт десятилетия, а на глубине — сотни лет.

Отметим, что моделирование проводилось без привязки к региону. Учёные учитывали только количество сброшенных ядерных боеголовок.

«В симуляциях рассматривалось, что произойдет с Землей, если США и Россия сбросят 4400 100-килотонных бомб на города и промышленные районы, и отдельно, если 500 единиц такого же размера будут взорваны в ходе индо-пакистанского конфликта», — добавила Шерил Харрисон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия рассматривает ядерное оружие только как фактор сдерживания. Об этом 7 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Читайте также: Матвиенко: Россия рассматривает ядерное оружие как фактор сдерживания