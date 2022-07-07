Москва, , 12:26 — REGNUM Россия рассматривает ядерное оружие только как фактор сдерживания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко Council.gov.ru

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«Россия рассматривает ядерное оружие только как фактор сдерживания», — отметила Матвиенко в на пресс-конференции в Москве.

Сенатор обратила внимание на то, что в законодательстве и соглашениях «четко и строго прописаны те исключительные случаи, когда оно может быть применено — только в ответ на (дай Бог чтобы это никогда не случилось) ядерное нападение».

«Мы ведем себя как цивилизованная страна, и делаем это открыто, заявляем об этом публично и строго следуем своим взятым обязательствам, и мы делаем все для того, чтобы ничего подобного не произошло», — заявила Матвиенко.

Заявление президента России Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетных комплексов «Искандер-М» вызвало тревогу в Пентагоне, пишет обозреватель издания The Hill Эллен Митчелл.

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