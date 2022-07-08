Париж, 8 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Во Франции сотрудники парижских аэропортов хотят прекращения забастовки, передает BFM TV.

Alan Levine Аэропорт

Сотрудники аэропортов в столице Франции проголосовали за прекращение забастовки в пятницу утром, 8 июля.

1 июля рейсы из парижского аэропорта Шарль-де-Голль и других французских аэропортов были прерваны из-за забастовки и акций протеста, на которых работники требовали повышения заработной платы в соответствии с инфляцией.

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