Париж, , 12:02 — REGNUM 1 июля рейсы из парижского аэропорта Шарль-де-Голль и других французских аэропортов были прерваны из-за забастовки и акций протеста, на которых работники требовали повышения заработной платы в соответствии с инфляцией, передает агентство Associated Press.

В аэропорту Scott

Французским аэропортам в основном удалось избежать хаоса, который царил в последнее время в Лондоне, Амстердаме и других европейских и американских городах. Однако 1 июля бастующие работники попытались привлечь внимание к проблеме инфляции, объявив забастовку в первый день летнего сезона внутренних путешествий во Франции.

Управление гражданской авиации Франции сообщило, что 17% запланированных рейсов из парижских аэропортов Шарль-де-Голль и Орли были отменены с 7 утра до 2 часов дня пятницы 1 июля, в основном это были ближнемагистральные маршруты.

В обоих аэропортах запланированы акции протеста, а управление парижских аэропортов предупредило о возможных задержках при входе в терминалы и на пунктах регистрации, паспортного контроля и безопасности.

Профсоюзы заявили, что забастовка может продлиться до воскресенья 3 июля.

Работники парижского аэропорта требуют повышения зарплаты на 6% за прошедшие месяцы с 1 января 2022 года, в то время как руководство предлагает 3%, как сообщают французские СМИ. Пожарные аэропорта Шарль-де-Голль также бастуют, предъявляя требования по зарплате, из-за чего аэропорту пришлось закрыть часть взлетно-посадочных полос.

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