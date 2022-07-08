Канберра, , 11:06 — REGNUM 8 июля в городе Нара было совершено вооруженное нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абе, который в настоящее время находится в критическом состоянии. В свою очередь премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз опубликовал на странице в соцсети Twitter слова поддержки.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Премьер-министр Австралии отметил, что сейчас его мысли обращены к семье Абэ и народу Японии.

Посол Австралии в Японии Ямагами Синго осудил «возмутительное» нападение на Абэ.

«Мы все потрясены, услышав эту новость… Мы с большой тревогой следим за ситуацией и молимся за него», — написал дипломат в соцсети Twitter.

Бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тёрнбулл также написал в соцсетях, что он «в ужасе от этих ужасных новостей из Японии», назвав Абэ «одним из величайших лидеров нашего времени».