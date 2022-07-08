Токио, , 09:24 — REGNUM Мужчина, который стрелял в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, намеревался его убить. Об этом сообщает 8 июля японский телеканал NHK.

Машина полиции Японии midorisyu

Отмечается, что 41-летний Тэцуя Ямагами был недоволен политикой Абэ. Об этом он рассказал полицейским после задержания.

Известно, что Ямагами ранее служил в морских Силах самообороны Японии. Его задержали сразу же после нападения на политика.

Как сообщало ИА REGNUM, покушение на 67-летнего Синдзо Абэ было совершено 8 июля в городе Нара, когда он выступал на улице. Политик находится в крайне тяжёлом состоянии в больнице.

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