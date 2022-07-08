Токио, , 08:32 — REGNUM Покушавшийся на жизнь бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ не пытался скрыться с места преступления. Об этом 8 июля рассказала очевидица происшествия, слова которой приводит телеканал NHK.

Стрельба из ружья

Как отметила женщина, нападавший выстрелил два раза в бывшего главу японского правительства.

«Бывший премьер просто произносил речь, когда сзади него появился мужчина. Первый выстрел раздался громким хлопком, но политик продолжал стоять как ни в чем не бывало. Однако в момент, когда произошел второй выстрел, он упал», — сказала она.

Также очевидица добавила, что находившиеся рядом с политиком люди сразу же после стрельбы начали оказывать ему первую помощь и при этом покушавшийся не делал попыток скрыться с места нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подозреваемым в покушении на жизнь бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, раньше служивший в японских морских силах самообороны.