Денпасар, Индонезия, 8 июля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в настоящее время находится в Индонезии на саммите «Большой двадцатки», выразил соболезнования в связи с нападением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Словами соболезнования он начал своё выступление на встрече глав МИД «Большой двадцатки» (G20).

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что не знает, что стоит за покушением на жизнь японского политика.

«Я узнал об этом в ходе заседания «Группы двадцати». Я был, в общем-то, первым, кто начал выступление с того, что выразил соболезнования японскому коллеге в связи с происшедшим», — сказал Лавров.

«Наверное, будет проведено расследование. Мне больше добавить нечего», — цитирует ТАСС российского министра.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был тяжело ранен во время выступления в городе Нара. Нападение было совершено ближе к полудню 8 июля. Представитель правящей Либерально-демократической партии Японии заявил, что экстренно доставленный в больницу Абэ находится без сознания.

Подозреваемый в покушении на жизнь бывшего премьер-министра Японии задержан. Им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, раньше служивший в японских морских силах самообороны. Известно, что для стрельбы в политика нападавший использовал самодельное ружьё.

В настоящее время в связи с произошедшим в правительстве Японии создан кризисный штаб.