Москва, 8 июля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — это удар по оставшимся здравомыслящим силам в G7, считает сенатор Андрей Климов.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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«Покушение на Абэ (кто бы ни был его исполнителем и вне зависимости от мотивов злодея) явный удар по здравомыслящим силам, ещё остающимся в странах G7, и по тем в АТР, кто предпочитал безопасность и мир милитаризму и военным авантюрам», — отметил Климов в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что даже когда официальный Токио под нажимом Вашингтона лёг на очевидный антироссийский курс, Абэ публично говорил об ответственности Украины и Запада в конфликте против России.

«Такая открытая реалистичная позиция явно не нравилась проамериканскому лобби в японском политическом классе», — указал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был тяжело ранен во время выступления в городе Нара. Нападение было совершено около 11:30 по местному времени (05.30 мск) 8 июля. Представитель правящей Либерально-демократической партии Японии заявил, что экстренно доставленный в больницу Абэ находится без сознания.