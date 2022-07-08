Токио, 8 июля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Посол России в Японии Михаил Галузин выступил с решительным осуждением нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в телеграм-канале.

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Дипломат назвал покушение на жизнь политика «варварским».

«Молимся о здоровье бывшего премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ. Решительно осуждаем совершенное на него варварское покушение», — заявил Галузин.

Как сообщало ИА REGNUM, Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был тяжело ранен во время выступления в городе Нара. Нападение было совершено около 11:30 по местному времени (05.30 мск) 8 июля. Представитель правящей Либерально-демократической партии Японии заявил, что экстренно доставленный в больницу Абэ находится без сознания.

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Подозреваемый в покушении на жизнь бывшего премьер-министра Японии задержан. Им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, раньше служивший в японских морских силах самообороны. Известно, что для стрельбы в политика нападавший использовал самодельное ружьё.

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