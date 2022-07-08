Токио, , 06:21 — REGNUM Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был тяжело ранен во время выступления в городе Нара. Об этом 8 июля сообщает телеканал NHK.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

По свидетельству корреспондента телеканала, вблизи места выступления прозвучало несколько выстрелов, которые могли стать причиной ранения. Разные источники утверждают, что Абэ видели истекающим кровью.

Представитель правящей Либерально-демократической партии Японии заявил, что экстренно доставленный в больницу Абэ в настоящее время находится без сознания.

По предварительным данным полиции, политик был поражён выстрелом в спину из дробовика, стрелявший задержан.