Токио, , 07:11 — REGNUM В правительстве Японии в связи с покушением на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ создан кризисный штаб, действующий премьер-министр Фумио Кисида экстренно вернулся в Токио. Об этом 8 июля сообщает агентство Kyodo.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Кисида до последнего времени принимал участие в мероприятиях избирательной кампании в префектуре Ямагата на северо-востоке страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Синдзо Абэ был тяжело ранен выстрелом из дробовика в спину во время выступления в городе Нара. В настоящее время он госпитализирован в больницу в бессознательном состоянии.

По предварительной информации, у него «остановилось сердце и отказали лёгкие».

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии тяжело ранили экс-премьера Синдзо Абэ