Токио, 8 июля, 2022, 06:32 — ИА Регнум. У госпитализированного после нападения бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ предположительно «остановилось сердце и отказали легкие». Об этом 8 июля сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По последним данным из экстренных служб, данных об остановке сердца у Абэ не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ стреляли из дробовика в спину во время выступления в городе Нара. Стрелявший задержан полицией.