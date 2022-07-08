Магадан, 8 июля, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Поздравляя жителей Магаданской области с Днём семьи, любви и верности, губернатор Колымы Сергей Носов отметил, что в нашей стране были и остаются незыблемыми именно духовно-нравственные основы воспитания подрастающего поколения, молодым прививаются лучшие качества.

Дарья Антонова ИА REGNUM День семьи, любви и верности

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«Семья — это наша опора, союз интересов, ценностей и убеждений. В семье закладывается наше мировосприятие, любовь к своей Родине, чувство ответственности за себя и других. В ней хранится национальная культура и история поколений. Все семьи такие разные и особенные, но их всех объединяет одно — любовь и верность. Эти качества наполняют нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды.

В День семьи, любви и верности хочу пожелать всем колымским семьям, чтобы ваши близкие были рядом. Пусть родители всегда гордятся своими детьми, а дети берут пример со старшего поколения. Берегите своих родных, будьте здоровы и счастливы», — написал в своём телеграм-канале Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин поздравил жителей с Днём семьи, любви и верности.