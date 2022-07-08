Анадырь, 8 июля, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Губернатор Чукотки Роман Копин поздравил жителей с Днём семьи, любви и верности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Дед и внук. «Вся Чукотка. Эгвекинот»

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«Верность, поддержка, любовь, передача семейных традиций из поколения в поколение и просто забота о близких важны для каждого из нас. Этот добрый праздник напоминает нам о главных ценностях в жизни. В этот праздничный день желаю всем жителям Чукотки любви, мудрости и терпения! Пусть семья будет тылом, спокойным берегом, куда можно всегда причалить!» — пожелал Роман Копин.

8 июля 65 супружеских пар Чукотки наградят медалью «За любовь и верность».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, поздравляя жителей островного региона с Днём семьи, любви и верности отметил, что семья — это самое дорогое в жизни человека.