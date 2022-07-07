Москва, 7 июля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Заявления депутата бундестага от «Альтернативы для Германии», члена парламентского комитета по экономике Мальте Кауфманна — глас вопиющего в пустыне. Об этом ИА REGNUM 7 июля заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Логотип партии «Альтернатива для Германии» (AfD)

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«Мальте Кауфманн далеко не первый, кто говорит о бесполезности эмбарго. О бессмысленности и вредности в целом всех санкций гораздо ранее, еще в начале апреля, заявлял глава крупного немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг», — заявил эксперт.

И потом были еще и открытые письма бизнеса, выступления «Левых» в Бундестаге, напомнил политолог.

Нынешний голос представителя партии АдГ — это как глас вопиющего в пустыне, уверен Борисов.

«Ничего нового правительственная коалиция Германии во главе с Шольцем для себя не услышала. Упрямый и самоуверенный канцлерОлаф Шольц, насколько я его знаю и понимаю, будет упираться до последнего с санкциями. До тех пор, пока его не вынесут из правительства. То есть, на мой взгляд, отмена санкций и эмбарго при нынешнем кабинете министров ФРГ невозможна. Сроки отмены эмбарго будут зависеть от отставки нынешнего кабинета во главе с канцлером», — заключил эксперт.