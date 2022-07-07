Хельсинки, 7 июля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Парламент Финляндии принял закон, который позволит государству установить барьеры на границе с Россией. Об этом 7 июля сообщает Reuters.

Погрануправление ФСБ РФ Граница РФ и Финляндии в лесной местности

Проект закона был принят большинством депутатов. Он позволит закрыть территорию в 1300 км вдоль границы для тех, кто ищет убежища в Финляндии. Закрытие территории в дальнейшем может стать отправной точкой для возведения заборов и других ограждений вблизи границы с Россией.

Напомним, что с 1 июля Финляндия сняла ограничения на туристические поездки в страну, жители России также смогут оформлять финские шенгенские визы для путешествий.

Читайте также: В Ленобласти в июне поймали более 650 иностранцев, пытавшихся попасть в ЕС