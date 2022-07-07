Выборг, Ленинградская область, , 11:21 — REGNUM В Ленинградской области за первый месяц лета задержали более 650 иностранцев, которые пытались незаконно пересечь границу РФ и Евросоюза, сообщили 7 июля в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Незаконное пересечение госграницы РФ Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по городу СПб и Ленобласти

Как уточнили в ведомстве, только в июне сотрудники пограничного управления выявили свыше 650 нарушителей российского законодательства в пограничной сфере. Например, накануне были задержаны двое мужчин и женщина, которые пытались пройти через чащу леса в Выборгском районе Ленобласти и попасть на территорию Финляндии.

«Решением Выборгского городского суда иностранцы привлечены к административной ответственности по ч. 1.1. ст. 18.2 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне» в виде административного штрафа с принудительным выдворением за пределы России», — уточнили в пресс-службе.

Добавим, что общая сумма штрафов за данное правонарушение за первый месяц лета составила более 600 тыс. рублей. При этом пограничное управление напоминает, что за нарушение российского законодательства Российской Федерации в пограничной сфере, а также оказание пособничества в совершении противоправной деятельности через государственную границу, предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

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