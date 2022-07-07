Берлин, 7 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Германия не может поставить Киеву бронетранспортеры Fuchs из-за необходимости поддерживать обороноспособность бундесвера, заявила 7 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

US Department of Defence Немецкий бронетранспортёр TPz 1 Fuchs, такой использует армия Алжира

«Мы поддерживаем Украину всем, что возможно и является ответственным. Но мы должны гарантировать обороноспособность Германии», — сказала она агентству DPA, комментируя возможность поставок Киеву бронетранспортеров Fuchs.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бюро экономической безопасности Украины обнаружило неоднократные случаи продажи гуманитарной и военной помощи, передаваемой Киеву странами Запада.

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