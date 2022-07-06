Киев, , 05:03 — REGNUM Бюро экономической безопасности Украины обнаружило неоднократные случаи продажи гуманитарной и военной помощи, передаваемой Киеву странами Запада. Об этом заявил журналистам директор ведомства Вадим Мельник.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, бюро открыло около десяти уголовных дел, связанных с подобными фактами. Мельник подчеркнул, что полное количество таких преступлений гораздо больше и аналогичные случаи фиксируются другими силовыми ведомствами Украины.

Глава бюро призвал установить четкие алгоритмы контроля над поступлением распределением, использованием поступающей помощи, чтобы не допускать дальнейших махинаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что не все западное вооружение доходит до украинских военных. По его словам, часть оружия направляется на Ближний Восток или попадает на черный рынок.

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