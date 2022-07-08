Москва, 8 июля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Обнародованы первые восемь региональных мер поддержки малого и среднего предпринимательства, которые будут стандартизированы до конца 2022 года и затем размещены на Цифровой платформе МСП. РФ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Цитата с сайта мсп.рф Предприниматели могут найти на МСП. РФ подходящие меры поддержки

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Наиболее востребованные региональные меры были определены Корпорацией МСП вместе с Минэкономразвития РФ и бизнесом на основе анализа прошлогодних обращений предпринимателей за поддержкой. Подробности по итогам совещания о совершенствовании работы субъектов РФ по поддержке малого и среднего бизнеса под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Самыми популярными стали консультации по созданию и ведению своего дела, о размещении и продвижении на маркетплейсах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, по финансовому моделированию и бизнес-планированию, о маркетинге и содействии участию в закупках, а также включении в реестр социальных предпринимателей, грантах для них и молодых представителей бизнеса.

«После приведения этих мер поддержки к единому формату их можно будет получить онлайн в любом регионе. При этом часть мер мы стандартизируем как самостоятельные сервисы и отдадим их субъектам РФ — как готовое решение, так и «коробочные» стандартизированные продукты», — рассказал Александр Исаевич. По его словам, стандартизация и цифровизация региональных мер поддержки избавит предпринимателей от необходимости лично посещать центры «Мой бизнес». «Мы максимально упростим получение мер поддержи, чтобы везде, от Камчатки до Калининграда, это был один механизм, который станет доступен на МСП. РФ буквально в один клик, по одной кнопке», — заявил Александр Исаевич.

Он также отметил, что региональные меры поддержки могут различаться от региона к региону по многим параметрам: от необходимого пакета документов до механизма получения и сроков предоставления. После стандартизации первые восемь сервисов и услуг будут одинаковыми по полноте, качеству и срокам их предоставления. Завершение этой работы также избавит субъекты РФ от необходимости заниматься данными вопросами и позволит сосредоточиться на других аспектах помощи бизнесу.

«В настоящее время малый и средний бизнес как никогда нуждается в государственной помощи. Сейчас существует сложность в доверии бизнеса к мерам поддержки. Ежедневно предприниматели сталкиваются с различными экономическими, юридическими и финансовыми барьерами, и большая часть бизнесменов не знает, что уже существуют меры, которые могут им помочь. Поэтому прослеживается большая потребность в упрощении получения мер поддержки и освещении этих мероприятий на специализированных интернет-ресурсах. Сейчас процедура получения мер поддержки отличается по многим параметрам в зависимости от того, в каком регионе она требуется. Это и разница в требуемых документах, и отличия в сроках предоставления помощи, что усложняет процедуру получения государственной помощи.

Теперь же меры будут приведены к единому формату и получить их можно онлайн в личном кабинете платформы МСП. Это, безусловно, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса по всей стране», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM член генерального совета «Деловой России», генеральный директор INPRO. digital Виталий Арбузов.

Исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Шубин уделил внимание работе платформы «МСП. РФ».

«ОПОРА РОССИИ» проводит постоянный мониторинг функционирования цифровой платформы. Ключевой тезис от бизнеса, который протестировал платформу, — это действительно полезный инструмент для предпринимателей.

Однако для качественного развития платформы необходимы подключение как можно большего количества регионов и, соответственно, оцифровка всех региональных мер поддержки и их предоставление на цифровой платформе.

Также необходимо увеличивать количество банков, особенно региональных, которые подключены сейчас к сервису «Банковское кредитование». Отдельно выделю блок по информированию бизнеса. «ОПОРА» готова совместно с региональными органами власти и Корпорацией МСП активизировать работу в этом направлении», — подчеркнул спикер.

Напомним, сегодня на МСП. РФ зарегистрированы 115 тыс. верифицированных пользователей. Им уже доступно 18 федеральных сервисов, а также 130 мер поддержки в 14 регионах. В планах развития Цифровой платформы — добавление новых сервисов, в том числе ФНС России и портала госуслуг, а также собственных разработок Корпорации МСП.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.