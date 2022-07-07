Лондон, 7 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку после разговора с председателем комитета Консервативной партии Грэмом Брейди, сообщает 7 июля газета Evening Standard.

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«Джонсон поговорил с председателем руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый «Комитет 1922») Грэмом Брейди и согласился уйти в отставку», — пишет издание.

Напомним, ранее телеканал Sky News со ссылкой на сообщение Даунинг-стрит сообщил, что Джонсон выступит 7 июля с обращением к нации на фоне ожиданий его отставки.

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