Лондон, , 11:38 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит 7 июля с обращением к нации на фоне ожиданий его отставки, передает телеканал Sky News со ссылкой на сообщение Даунинг-стрит.

Борис Джонсон Think London

«Я только что получила официальное заявление от Даунинг-стрит. Премьер-министр выступит с обращением к стране сегодня», — сказала ведущая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель британского издания The Telegraph Кон Кафлин отметил, что в случае ухода премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с занимаемого им на данный момент поста, это станет не только завершением его политической карьеры, но также будет способствовать ослаблению позиций киевского режима.

Читайте также: Отставка Бориса Джонсона ослабит позиции Киева — The Telegraph