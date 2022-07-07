Москва, 7 июля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Посольство Великобритании в России не будет пользоваться новым адресом на площади ЛНР и считает актуальным старый — на Смоленской набережной, сообщает 7 июля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства», — заявили в посольстве. Там он значится как: 121 099, Москва, Смоленская набережная, 10.

Как сообщало ИА REGNUM, территории у посольства Великобритании в Москве присвоено название площадь Луганской Народной Республики.

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