Москва, , 12:38 — REGNUM Территории у посольства Великобритании в Москве присвоено название площадь Луганской Народной Республики. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Имя в честь ЛНР получила ранее безымянная территория, расположенная вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улице Новый Арбат. Решение о соответствующем переименовании было принято путем голосования на портале «Активный гражданин».

Ранее территория у посольства США в Москве была переименована в площадь Донецкой Народной Республики.

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