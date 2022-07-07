Варшава, , 09:52 — REGNUM Польша останется без поддержки НАТО, если введёт войска на Украину и окажется перед угрозой прямого столкновения с Россией. Об этом бывший депутат польского сейма (нижней палаты парламента) Матеуш Пискорский заявил в беседе с изданием «Украина. ру».

ВС Польши в составе НАТО nato.int

По его словам, идею об отправке польских военных на Украину под прикрытием миротворческой миссии не одобрили даже ближайшие союзники Варшавы. В Чехии вовсе указали на то, что миротворцев в зону конфликта вводят только по окончании боёв.

Россия, напомнил Пискорский, проводит специальную военную операцию на всей территории Украины. Если Польша введёт войска хотя бы в западные украинские регионы, это будет означать открытый конфликт с Москвой. Для партнёров по НАТО это будет следствием инициативы самой Польши.

«Так что если бы введение какого-то контингента на Украину произошло без одобрения со стороны американских и британских кураторов польских властей и если бы они это сделали самостоятельно, то не стоит и ожидать, что Польше бы хоть кто-то хоть как-то помог», — объяснил Пискорский.

Он полагает, что польский контингент возможно направить на Украину только после того, как решение об этом примут в Вашингтоне и Лондоне. Но и исключать такое развитие событий нельзя.

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