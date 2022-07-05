Лугано, , 13:38 — REGNUM Польша намерена активно участвовать в восстановлении Украины, начинать эту работу нужно уже сейчас. Об этом вице-премьер польского правительства Пётр Глиньский заявил 5 июля журналистам в швейцарском Лугано.

Пётр Глиньский Kancelaria Premiera

По его словам, Польша — одна из самых активных стран, если говорить о помощи Украине поставками вооружений. Такая помощь сейчас важнее всего, но она есть и в других областях, в том числе — по приёму беженцев.

«Мы также давно находимся в процессе подготовки поддержки Украины, восстановления Украины. Собственно говоря, восстановление Украины уже должно идти», — сказал Глиньский.

Он подчеркнул, что восстанавливать Украину нужно уже сегодня, не дожидаясь завершения конфликта.

Глиньский выразил надежду на то, что нынешние события ускорят процесс вступления Украины в Евросоюз, а Россию сделают слабее.

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