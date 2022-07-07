Магадан, 7 июля, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Магаданская область помогла футболистам Ждановки Донецкой области — для покоса травы на поле колымчане по собственной инициативе приобрели два триммера и спортинвентарь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Представители рабочей группы организовали покос — к ним присоединились и местные жители. Шефы закупили для футболистов Ждановки сетки на ворота, шесть футбольных мячей и один для мини-футбола. В последний раз команда «Авангард» играла на этом поле год назад. Благодаря поддержки магаданцев тренировки возобновлены. Команда готовится к очередным соревнованиям и сможет выходить на поле до декабря.

«Наш инвентарь давно износился. Очень рады, что и с полем помогли: сами бы мы косить не стали — косами тяжело и долго. Планируем поддерживать его в порядке», — сказал официальный представитель футбольного клуба «Авангард» Дмитрий Седачев.

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