Волгоград, 5 июля 2022, 16:55 — REGNUM Акция по сбору книг для библиотек Луганской Народной республики стартовала в Волгоградской области, сообщает 5 июля пресс-служба администрации региона.
Издания до 1 августа принимают в областной библиотеке имени М. Горького. В приоритете — русская классика, издания научно-популярной тематики, а также книги о Великой Отечественной войне.
Собрано уже более пяти тысяч экземпляров книг, их отправят с гуманитарным конвоем в библиотеки подшефного Станично-Луганского района ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, для плановой медицинской помощи подшефному району в ЛНР выехали 27 волгоградских медиков.
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