Лондон, 7 июля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Не только Украина должна быть в центре внимания западных стран. Арктика входит в число ключевых геополитических регионов, которые Запад должен защищать. Об этом сообщает британское информационное агентство CommentCentral.

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Россия и Китай понимают геостратегический потенциал региона и действуют в нем соответственно. Президент России Владимир Путин описал Арктику как «концентрацию всех аспектов национальной безопасности — военной, политической, экономической и ресурсной», и с 2013 года российская сторона построила несколько десятков военных объектов в регионе. Северный флот России базируется на Кольском полуострове рядом с Финляндией и оснащен ядерными ракетами, береговыми войсками и авиацией. Помимо этого, Россия испытала гиперзвуковые ракеты в регионе, которые, по словам бывшего командующего Северным командованием США, представлял собой одну из «самых больших угроз в регионе».

Китай в свою очередь наращивает присутствие в Арктике под предлогом того, что Поднебесная является «околоарктическим государством». Два крупнейших объекта находятся в Швеции, среди которых Китайская наземная станция дистанционного зондирования земли «Северная полярная станция». В 2019 году шведское оборонное ведомство предупредило о том, что данными объектами могут пользоваться китайские военные. Россия в партнёрстве с Китаем запустила проект «Ямал СПГ» по добыче сжиженного природного газа, которой поставляется по большей части в азиатские страны. В сентябре 2015 года ВМС Китая направили суда в международные воды у побережья Аляски для проведения учений с ВМФ России.

На фоне наращивания Россией и Китаем силы в Арктике Роберто Уайт, автор статьи предлагает создать пакт совместно с США и Канадой — CAUKUS, который должен укрепить оборону и безопасность в регионе.

Одним из критериев такого сотрудничества сможет стать передача Великобританией технологии для разработки атомных подлодок Канаде, которая обладает только дизельными суднами.

«Пакт CAUKUS обеспечит Великобритании твердую стратегическую позицию в Арктике <…> Опыт Великобритании значительно улучшил бы стратегическую позицию Канады в Арктике, поскольку атомные подводные лодки позволили бы им должным образом противостоять России и Китаю», — отмечает автор статьи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британские эксперты считают, что из-за глобального потепления в ближайшее время за Полярным кругом будут ходить китайские военные корабли, что может представлять угрозу для Великобритании.

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