Лондон, , 21:22 — REGNUM Британская организация Clipper Ventures, которая проводит кругосветные гонки на парусных яхтах, организовала экспедицию SKIRR Adventures с целью объединить исследователей со всего мира, чтобы отправиться в морское путешествие в Исландию и Гренландию через Шотландию и Фарерские острова. Об этом сообщает британское агентство Sail-world.

Парусная яхта Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Путешествие из Великобритании в Арктику — не для слабонервных. У экипажа будет возможность исследовать ледяные пейзажи, созданные силами природы.

«Я был в Арктике шесть раз, и это другой мир, он очень чистый, довольно необитаемый, и там, куда отправляются лодки SKIRR, живет менее 4000 человек, и это красивое место. Но вокруг много льда, и к нему нужно относиться с большой осторожностью — это как плавучая скала. Айсберги — фантастическое, невероятное зрелище», — рассказал издательству Sail-World основатель Clipper Ventures Робин Нокс-Джонстон.

Экспедиция насчитывает 50 участников из 10 разных стран.

«Меня волнует, что мы идем под парусом. Многие люди отправляются на ледокольных круизных лайнерах, но с дизельными двигателями. Мы хотим оставить ее чище, чем мы ее нашли», — сказал шкипер яхты Боб Беггс.

Экспедиция займет более восьми недель. Её участники смогут выбрать один из пяти или все пять этапов экспедиции.

По словам Нокс-Джонстона, он хочет, чтобы как можно больше людей увидели тающие ледники: «Льда становится меньше, для этого не требуется много с точки зрения повышения температуры. Мы можем пригласить людей, чтобы они сами увидели и донесли сообщение. Если мы дадим политикам понять, насколько серьезна ситуация, то окажем всем услугу».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные из Imperial College London (Великобритания) разработали изменяющий форму дрон для изучения воды в озёрах, в том числе поисков микроорганизмов и цветения водорослей. Дрон планируют использовать в Арктическом регионе.

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