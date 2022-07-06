Донецк, , 16:00 — REGNUM В Донецкой Народной Республике мишенью для обстрела со стороны украинских боевиков стал посёлок городского типа Мироновский. Об этом 6 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Ngu.gov.ua

Огонь со стороны военных формирований Украины был зафиксирован 6 июля в 15:00 (совпадает с мск). Обстрел вёлся со стороны населённого пункта Зайцево.

«Выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в тот же день украинские нацисты подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Байрак в Донецкой Народной Республике. По населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

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