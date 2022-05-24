Донецк, , 11:59 — REGNUM С начала спецоперации группировка войск Донецкой и Луганской Народных Республик освободили на территории ДНР 217 населённых пунктов. Об этом 24 мая сообщил штаб территориальной обороны республики.

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В штабе рассказали, что союзники действовали при огневой поддержке Вооружённых сил РФ.

«По состоянию на 24 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 217 населенными пунктами, включая Мироновский», — говорится в заявлении штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация об освобождении города Светлодарска. Однако в нём в настоящее время ещё идёт зачистка от боевиков.