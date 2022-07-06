Москва, 6 июля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет отнести к сведениям, составляющим государственную тайну, данные о размерах золотовалютного запаса России, передает корреспондентИА REGNUM6 июля.

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Данная норма была принята в рамках закона, устанавливающего специальное регулирование в сфере финансового рынка и корпоративных отношений.

Сейчас статья 7 закона «О государственной тайне» содержит сведения, которые не подлежат к отнесению к гостайне. В частности, среди них данные о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской Федерации.

Принятый закон признает это положение утратившим силу.