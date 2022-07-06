Шри-Джаяварденепура-Котте, , 14:35 — REGNUM Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса рассказал, что попросил президента России Владимира Путина помочь островному государству с импортом топлива, а также возобновить рейсы «Аэрофлота». Об этом Раджапакса написал в Twitter.

Готабая Раджапакса Официальный сайт президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка

По словам шри-ланкийского лидера, у него и Путина состоялся очень продуктивный телефонный разговор. Раджапакса поблагодарил президента России за поддержку, которое правительство РФ оказало «для преодоления проблем прошлого».

«Я запросил предложение кредитной поддержки для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем», — написал Раджапакса.

Он добавил, что попросил возобновить авиасообщение между двумя странами с использованием самолётов «Аэрофлота».

Лидеры согласились, что первостепенное значение для укрепления дружбы двух стран имеет развитие отношений в сферах туризма, торговли и культуры, также отметил Раджапакса.

Как сообщало ИА REGNUM, Шри-Ланка переживает худший со времён обретения независимости экономический кризис. В стране не хватает продовольствия и предметов первой необходимости, из-за дефицита топлива многие организации перешли на удалённый режим работы.

Читайте также: Власти Шри-Ланки ввели временный запрет на продажу топлива частным лицам