Шри-Джаяварденепура-Котте, , 03:49 — REGNUM Запрет на продажу топлива частным лицам до 10 июля ввели власти Шри-Ланки из-за топливного кризиса в стране, заявил журналистам официальный представитель правительства республики Бандула Гунавардане.

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Он отметил, что заправочные станции могут обслуживать автомобили государственных служб, а также транспортные средства представителей сферы здравоохранения, распространения продуктов питания и сельскогохозяйственного сектора.

Гунавардане добавил, что власти страны призывают граждан подать заявку на работу на период указанных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня австралийский министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что Австралия выделяет Шри-Ланке $50 млн для преодоления последствий экономического кризиса.

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