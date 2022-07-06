Москва, 6 июля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Спикер ГосдумыВячеслав Володин предложил оценивать работу министров по уровню импортозамещения в курируемых ими отраслях, передает корреспондентИА REGNUM6 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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По его словам, это необходимо делать во время «правительственных часов», которые будут проходить в палате парламента.

«Коллеги, у нас с сентября с вами начинаются отчеты министров, вице-премьеров. Определимся, поручим комитету по контролю и в рамках этого отчета каждый министр должен взять и ответить на вопрос, насколько он эффективен в вопросах импортозамещения, насколько результативны ведомства, которые ему подчиняются», — сказал он в ходе заключительного заседания Госдумы.