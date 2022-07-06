Москва, 6 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Депутаты в осеннюю сессию планируют проанализировать, насколько эффективными оказались законы, принятые для поддержки российской экономики на фоне введенных санкций. Как передает корреспондентИА REGNUM6 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по экономической политикеМаксим Топилин («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве.

Kremlin.ru Максим Топилин

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Депутат напомнил, что в весеннюю сессию после введения антироссийских санкций парламентарии реализовывали ряд задач, которые требовали моментальных решений и первый пакет законов заключался в наделении правительства полномочиями, которых раньше не было.

«В осеннюю сессию, безусловно, ключевым направлением будет являться попытка проанализировать, как сработали меры, которые мы приняли», — сказал Топилин.

По его словам, задача заключается в том, чтобы посмотреть, какие меры можно будет применять на постоянной основе.