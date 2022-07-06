Нью-Дели, 6 июля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Страны Запада стали чаще признавать, что их же экономики страдают от направленных против России санкций, не оказывающих значительного влияния на Москву. Об этом профессор стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахма Челлани пишет в колонке для издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

По его словам, сдерживающий эффект санкций выражен тем меньше, чем больший размер и возможности имеет страна, против которой они применяются. Западные страны сейчас сталкиваются с трудностями, и это демонстрирует пределы их реального могущества.

«На Западе приходят к пониманию, что ограничительные меры против могущественного государства не только влекут за собой значительные издержки для тех, кто их вводит, но и приносят выгоду тем, кто отказывается их применять», — утверждает Челлани.

Он добавил, что экономическая мощь смещается на восток, и западным странам очень нужны международные партнёры. Однако очень многие в «незападном мире» отказались присоединиться к санкциям.

Челлани полагает, что президент США Джо Байден поспешил похвастаться «сокрушением российской экономики» и курса рубля. Основные экономические карты Запад уже разыграл, и ограничительная кампания зашла в тупик.

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