Берлин, 6 июля, 2022, 05:13 — ИА Регнум. План в Германии по замене российского газа поставками сжиженного природного газа (СПГ) из других стран потерпел крах, заявил депутат немецкого бундестага от ХДС Торстен Фрай газете Die Bild.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

«Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем», — заявил он.

Фрай отметил, что в настоящее время Германии необходимо приложить все усилия, чтобы успеть заполнить хранилища газа. При этом за счет СПГ заместить дефицит не получится — Берлин не может найти необходимые для транспортировки суда. При этом спрос на СПГ-танкеры из-за антироссийских санкций значительно вырос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава немецкого минфина Роберт Хабек предрек снижение цен на газ на мировом рынке. При этом он отметил, что стоимость голубого топлива не будет столь низкой, как до кризиса.